"لادا" الروسية تزيد مبيعاتها في أوروبا

أفادت وكالة "أفتوستات" التحليلية أن نموذجين من سيارة "لادا" الروسية عززا موقعها في ترتيب أكثر السيارات مبيعا بأوروبا خلال العام 2017.

ووفقا للوكالة، فقد حققت سيارة "Lada Vesta" تقدما ملحوظا في القائمة إذ قفزت بنحو 42.7% محققة مبيع 79.5 ألف سيارة خلال 2017 لتحتل المرتبة 70 في جميع المبيعات الأوروبية بعد أن كانت بالمرتبة 95 بالقائمة خلال 2016 .

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وجاءت سيارة " Mazda CX-5" في المركز 69 بمبيع (79.8 ألف سيارة) و و"Renault Twingo" بمبيع (79.3 آلاف سيارة) لتحتل المركز 71.

أما نموذج " Lada Granta " فقد حقق المركز الـ55 بمبيعات بنحو 96.9 ألف سيارة أي بزيادة نسبتها 6.1%

أما المركز 54 فكان من نصيب " Toyota CH-R " بمبيع 97.3 ألف سيارة. وفي المركز الـ56 سيارة " Hyundai i10" بمبيع 93.3 ألف سيارة.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا





