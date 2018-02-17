 
مباشر

نيسان تطرح "Altima" الجديدة

عالم السيارات

نيسان تطرح
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvbu

نشرت شركة نيسان مقطع فيديو ترويجيا يؤكد نيتها طرح النموذج الجديد من سيارات "Altima" الشهيرة، في 28 مارس المقبل، بنيويورك.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها الشركة لهذه السيارة، يمكن ملاحظة أن تصميمها الخارجي قريب نوعا ما من تصميم سيارة "Vmotion 2.0" التي استعرضتها نيسان مؤخرا.

وحصلت "Altima" الجديدة على نظام توجيه متطور نصف أوتوماتيكي "ProPilot"، يمكنها من السير بالوجهة المحددة لها مسبقا دون الاستعانة بالسائق، فضلا عن أنه يساعدها على ركن نفسها أوتوماتيكيا.

youtube/ Nissan Owner Channel
إقرأ المزيد
نيسان تعدل "Qashqai" الشهيرة

وزودت السيارة بنوعين من المحركات: بسعة 2.5 لتر وعزم 179 حصانا، وبسعة 3.5 لتر بعزم 270 حصانا.

ومن المقرر أن تطرح هذه السيارة بسعر يبدأ من 23260 دولارا (وفقا للنسخة والمواصفات المتوفرة فيها).

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة