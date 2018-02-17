نيسان تطرح "Altima" الجديدة

نشرت شركة نيسان مقطع فيديو ترويجيا يؤكد نيتها طرح النموذج الجديد من سيارات "Altima" الشهيرة، في 28 مارس المقبل، بنيويورك.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها الشركة لهذه السيارة، يمكن ملاحظة أن تصميمها الخارجي قريب نوعا ما من تصميم سيارة "Vmotion 2.0" التي استعرضتها نيسان مؤخرا.

وحصلت "Altima" الجديدة على نظام توجيه متطور نصف أوتوماتيكي "ProPilot"، يمكنها من السير بالوجهة المحددة لها مسبقا دون الاستعانة بالسائق، فضلا عن أنه يساعدها على ركن نفسها أوتوماتيكيا.

youtube/ Nissan Owner Channel

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وزودت السيارة بنوعين من المحركات: بسعة 2.5 لتر وعزم 179 حصانا، وبسعة 3.5 لتر بعزم 270 حصانا.

ومن المقرر أن تطرح هذه السيارة بسعر يبدأ من 23260 دولارا (وفقا للنسخة والمواصفات المتوفرة فيها).

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر