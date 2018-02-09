نيسان تعدل "Qashqai" الشهيرة

استعرضت شركة نيسان اليابانية في معرض "جينيف-2018" للسيارات آخر نموذج من مركبات "Qashqai" الشهيرة.

وحصل الجيل الجديد من "Qashqai" على بعض التعديلات المميزة، أهمها نظام العزل الصوتي المحسن الذي يوفر قيادة هادئة للسائق ويمكن الركاب من الاستمتاع بالرحلة دون سماع الضجيج الخارجي.

كما طالت التعديلات أيضا بعض عناصر الهيكل الخارجي كالمصابيح التي أصبحت أكثر تميزا بتقنيات "LED"، والتي تداخلت مع تصميم الهيكل بصورة جميلة وعصرية.

أما المقصورة الداخلية لـ "Qashqai-2018" فأضحت أكثر جاذبية بمقاعدها المكسوة بأفخر أنواع الجلود، وأنظمة المولتيميديا الحديثة والشاشات التي زينت واجهتها الأمامية، بالإضافة إلى مكبرات الصوت السبعة التي توزع الأصوات بطريقة رائعة.

وخضعت أنظمة تعليق وتوجيه السيارة لتعديلات هامة تجعل من المركبة أكثر ثباتا على مختلف أنواع الطرقات، وتكامل عمل هذه الأنظمة مع علب السرعات الحديثة التي أتت بـ 6 مجالات، ومحركات البنزين بسعة 1.2 لتر وعزم 115 حصانا، وبسعة 1.6 لتر و130 حصانا، ومحركات أقوى بسعة لترين وعزم 144 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر