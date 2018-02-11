فولفو تفرج عن سيارة مميزة للطرق الوعرة

رفعت فولفو مؤخرا الستار عن أحدث نموذج من سيارات "XC40" رباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة.

وأبهر التصميم الأنيق والعصري لـ "XC40" الجديدة عشاق فولفو، حيث جمع بين ضخامة السيارات رباعية الدفع والأيروديناميكية العالية، وأضفت عليه المصابيح الفريدة المزودة بتقنيات "LED" طابعا مميزا.

وزودت السيارة بمقصورة داخلية مريحة وواسعة وصندوق خلفي كبير بسعة 460 لترا ما يجعل منها مركبة عائلية بامتياز، فضلا عن أقراص عجلات مطلية بالكروم بنقش غاية في الانسجام مع الشكل الخارجي.

وكأغلب سيارات فولفو، زودت "XC40" الجديدة بالعديد من أنظمة الأمان كالتحذير من الأجسام الغريبة على الطريق أثناء السير وأنظمة ركن السيارة، فضلا عن أحدث أنظمة المولتيميدا والشاشات التي تعمل باللمس.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر