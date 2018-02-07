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أصغر سيارات فورد تتحول إلى كروس أوفر

عالم السيارات

أصغر سيارات فورد تتحول إلى كروس أوفر
youtube/MOTOR1 US
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عدلت شركة فورد سياراتها الصغيرة من الفئة "Ka" لتصبح أقرب إلى سيارات كروس أوفر مناسبة للحركة في المدن والأماكن المزدحمة.

وتتميز سيارات "+Ka" المعدلة التي طرحتها فورد هذا العام، بشكلها الأنيق والأيروديناميكية العالية، فضلا عن ارتفاع هيكلها عن الأرض بمقدار 23 سم، ما يخولها لاجتياز أغلب الطرق الوعرة.

وزودت السيارة بالعديد من الأنظمة الحديثة والمميزة كبرامج المولتيميديا والشاشات التي تعمل باللمس، ونظامي التحكم بالسرعة القصوى والأصوات، الأمر الذي يجعلها سيارة مثالية للآباء الذين يرغبون بشرائها لأبنائهم الشباب كأول سيارة لهم، كي تمنعهم من التهور والقيادة بسرعة عالية.

youtube/MOTOR1 US

وتطرح "+Ka" بعدة محركات تعمل بالبنزين، بسعة 1.2 لتر وعزم 70 أو 85 حصانا، وأخرى بسعة 1.5 لتر وعزم 95 حصانا، فضلا عن علب سرع عادية وأوتوماتيكية بخمسة مجالات.

youtube/MOTOR1 US
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وتعد سيارات "Ford Ka"، منذ تسعينيات القرن الماضي، واحدة من أكثر السيارات الصغيرة مبيعا وشعبية في الكثير من بلدان العالم، نظرا لحجمها الصغير ورشاقة حركتها واقتصادها في استهلاك الوقود.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر

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