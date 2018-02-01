كروس أوفر بتصميم أخّاذ من كيا!

تداولت عدة مواقع مهتمة بشؤون السيارات صورا وفيديوهات عن مشروع سيارة كروس أوفر مميزة، تسعى شركة كيا لطرحها في الأسواق قريبا.

ومن المفترض أن تستعرض كيا سيارتها الجديدة وفقا للمعلومات خلال معرض "Auto Expo 2018" الذي سيعقد، في 7 فبراير الجاري، بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وأهم ما يميز هذه السيارة التي صنّعت ضمن مشروع "SP Concept" هو الشكل الخارجي الأنيق، والهيكل الانسيابي الخالي من مسكات الأبواب الجانبية، والذي تضفي عليه مصابيح "LED" طابع الرياضية والعصرية.

ومن المتوقع أن تصبح السيارة منافسا أساسيا لسيارات "Creta" التي تطرحها هيونداي، ومن أهم ما يلفت الانتباه في تصميمها هي العجلات المزودة بأقراص من الكروم والتي جاءت بنقشة مميزة، وحجم يجعل من هذه السيارة مركبة كروس أوفر قادرة على اجتياز مختلف الطرقات.

المصدر: فيتسي. رو

أسعد ضاهر