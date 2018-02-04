سكودا تعزز مبيعاتها بكروس أوفر صغيرة

أكدت مصادر مطلعة في سوق السيارات أن سكودا التشيكية تنوي تعزيز أسهمها في الأسواق بطرح جيل جديد من مركبات كروس أوفر الصغيرة.

وبالنظر للفيديوهات المتداولة، والتي تعكس التصميم الخارجي لهذه السيارات، يمكن ملاحظة أن "Vision X" الجديدة ستأتي بشكل مميز يعكس رؤية سكودا لأحدث متطلبات السوق العصرية.

youtube/ auto imagen

وتجمع هذه السيارة بين عناصر مختلفة من مركبات "Karoq" و"Kodiaq" الشهيرة التي تنتجها سكودا، مع إضافات مميزة تضفي عليها طابعا رياضيا.

وتتمتع السيارة بهيكل انسيابي مزود بمصابيح أنيقة وجذابة، فضلا عن العجلات بأقراص من الكروم مقاسها 20 بوصة، ستمكن السيارة من اجتياز أصعب الطرقات. إضافة إلى سقف بانورامي يسمح للركاب بالاستمتاع بالرحلات ويعطيهم شعورا بالراحة أثناء القيادة.

youtube/ auto imagen

إقرأ المزيد

كما تلفت ممتصات الصدمات الانتباه، إذ تتداخل مع المصابيح بشكل فريد، وخصوصا مع المصابيح الخلفية التي سيمتد أحدها على طول الواجهة الخلفية للسيارة.

ومن المفترض أن تزود نماذج "Vision X" بمحركات اقتصادية متطورة بسعة 1.0 لتر وعزم 95 حصانا، ومحركات أخرى أكثر تطورا بسعة لترين وعزم يصل إلى 190 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر