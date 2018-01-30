مرسيدس تطرح شاحنة مغلقة بمواصفات فريدة!

استعرضت شركة مرسيدس الألمانية منذ مدة جيلا جديدا من شاحنات "Sprinter" المغلقة المصممة لنقل الركاب والشحن التجاري.

يتميز هذا الجيل من الشاحنات عن سابقاته من سيارات "Sprinter" بالتصميم الخارجي الأنيق والعصري الذي يجعل منها واحدة من أجمل السيارات الكبيرة في الأسواق.

وبالإضافة إلى الشكل الخارجي، طالت التعديلات والتحسينات القمرة الداخلية لسيارات "Sprinter" الجديدة، فالمقاعد الأمامية أصبحت أوسع وأكثر راحة، أما واجهة القيادة فزودت بأحدث أنظمة المولتيميديا والشاشات التي تعمل باللمس للتحكم بمعظم مواصفات السيارة.

youtube/ OldBenz

أما فيما يتعلق بالميزات الأخرى، فتشير المعلومات إلى أن هذه السيارة ستزود بمنظومة خاصة تستطيع جمع البيانات عن جميع الرحلات التي تقوم بها وإرسالها إلى موقع خاص يمكن السائق من الاطلاع عليها فيما بعد.

ولم تصرح مرسيدس عن المواصفات الكاملة لتلك السيارة بعد، لكن من المنتظر أن يتم عرضها الرسمي، في فبراير المقبل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر