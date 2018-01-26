هوندا تطرح سيارة كروس أوفر مميزة

أكدت مصادر مقربة من هوندا اليابانية أن الشركة تستعد لإطلاق نموذج جديد من سيارات "HR-V" الشهيرة.

ورغم أن هوندا لم تدل بأي معلومات رسمية بعد حول هذه السيارة، إلا أن الفيديوهات التي تداولتها بعض المواقع تظهر أناقة يجسدها الهيكل الخارجي ومصابيح "LED" الأمامية والخلفية المميزة.

وبالنظر لتلك الفيديوهات يمكن ملاحظة التصميم الداخلي العصري المتطور، فالسيارة مزودة بفرش مكسو بأفخم أنواع الجلود، ومقاعد يمكن التحكم بوضعياتها بشكل أوتوماتيكي، فضلا عن الشاشات الحديثة التي تعمل باللمس والتي بواسطتها يمكن التحكم بمختلف ميزات السيارة ووسائط المولتيميديا.

youtube/HOT FLAME

كما تتميز مقاعد السيارة بتصميم يسمح بتعديل وضعيتها باتجاهات مختلفة، ويوفر مساحة أكبر للصندوق الخلفي، ما يجعل منها سيارة عائلية بامتياز.

ومن المفترض أن تأتي "HR-V" الجديدة بمحرك اقتصادي بسعة 1.5 لتر وعزم 130 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر