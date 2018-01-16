هوندا تطرح جيلا جديدا من "Insight" الهجينة

أكدت هوندا اليابانية عزمها طرح جيل جديد كليا من سيارات "Insight" الهجينة في الأسواق هذا العام.

وأهم ما يميز هذه السيارات حسب تأكيدات الخبراء في تويوتا هو "تصميمها الخارجي الأنيق والعصري الذي أتى مزيجا من تصاميم سيارات Civic وأكورد، والذي تزينه مصابيح LED المميزة والخطوط الجانبية التي تضفي عليها طابع الرياضية والانسيابية".

أما مقصورة "Insight" الجديدة فمزودة بأحدث تقنيات المولتيميديا وتقنيات التحكم بحرارة المقصورة والإضاءة والكثير من مزايا السيارة المتطورة. وشاشاتها التي تعمل باللمس قادرة على التعامل مع الأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وIOS، فضلا عن ميزاتها التي تسمح ببث إشارات الـ Wi-Fi.

youtube/4Drive Time

كما زودت هذه السيارة بنظام هجين من الجيل الثالث يحوي محرك بنزين بسعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات، يتميز بقدرة كبيرة على توفير الوقود، حيث يبلغ معدل استهلاكه الوسطي 4.5 لتر لكل 100 كلم.

youtube/4Drive Time

وتؤكد هوندا على أنها ستطرح هذا النموذج في السوق الأمريكية أوائل العام الجاري، حيث تتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا هناك على غرار سياراتها الهجينة السابقة وسيارات تويوتا من نفس الفئة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر