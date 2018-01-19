"سيارة المستقبل" من لكزس!

طرحت لكزس اليابانية في معرض ديترويت الأخير مشروع سياراتها الكروس أوفر المستقبلية المتطورة.

وبعد النجاحات المبهرة والمبيعات الكبيرة التي حققتها نماذج "LX" التي أنتجتها لكزس في الأعوام العشرة الأخيرة، قررت عملاق صناعة السيارات الياباني تحديث تلك النماذج بشكل جذري وطرحها تحت اسم تجاري جديد.

وفي معرض ديترويت الأخير وأثناء عرض مشروع هذه السيارات التي ستحمل اسم "LF-1"، قال المتحدث باسم لكزس: "أثناء تصميم النماذج، منحنا مصممينا أكبر الصلاحيات ليبدعوا في جعل تلك السيارات مركبات المستقبل. نتوقع أن LF-1 ستصبح العلامة التجارية الأقوى لسيارات الكروس أوفر المتطورة والفاخرة".

وأضاف المتحدث: "يمكن أن نلاحظ التصميم الأنيق والمميز لهذه السيارات، فهيكلها الانسيابي المذهل ومصابيحها غريبة الشكل وواجهتاها الأمامية والخلفية التي لا مثيل لها تجعل منها سيارات بغاية الروعة. وفضلا عن ذلك، تلك السيارات كبيرة كفاية لتكون سيارات عائلية مريحة بامتياز، فطولها قد يتجاوز الخمسة أمتار".

والنقطة الأهم في سيارات "LF-1" تبعا للخبراء، هي الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي ستحتويها، حيث ستأتي بأنظمة جديدة للتوجيه والركن الإلكتروني، فضلا عن أنظمة التحكم بالسرعة والثبات على مختلف أنواع الطرق، بالإضافة إلى الكاميرات وأنظمة الرؤية الليلية التي تساعد السائق على رؤية الأجسام حتى في الليل أو ظروف الطقس السيئة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر