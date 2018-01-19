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فورد تطرح كروس أوفر كهربائية خارقة!

عالم السيارات

فورد تطرح كروس أوفر كهربائية خارقة!
youtube/Carscoops
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أكدت فورد الأمريكية عزمها طرح سيارة كروس أوفر كهربائية فريدة من نوعها.

في الوقت الذي تلقى فيه العديد من الأسماء التجارية التي تطرحها فورد شعبية كبيرة في جميع بلدان العالم، قررت الشركة اكتساح سوق السيارات الكهربائية بمركبة كروس أوفر ستغير جميع مفاهيم القيادة عند عشاق سياراتها.

وحول هذه السيارة قال الخبراء في فورد إن الشركة تنوي طرحها عام 2020 تحت اسم "Mach 1" التجاري، وأهم ما فيها هو تصميمها المميز الذي سيجمع عناصر من موديلات "Mustang" و"Explore" الشهيرة، والذي سيعكس طابع الرياضية والقوة.

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ووفقا للمعلومات فإن فورد استثمرت أكثر من 11 مليون دولار في معاملها في الولايات المتحدة لتطوير هذه السيارة، والتي ستختبر بعض تقنياتها في نماذج "Mustang" و"F-150" الهجينة التي ستبدأ بطرحها ابتداء من العام المقبل.

وتزامنا مع طرح هذه النماذج، تخطط فورد لإطلاق أكثر من 13 نموذجا لسيارات هجينة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر

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