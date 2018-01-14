فورد تستعرض "Edge" الجديدة

استعرضت شركة فورد، عشية معرض ديترويت العالمي للسيارات، نموذجها الأخير المميز من سيارات "Edge" الكروس أوفر.

وتتميز "Edge 2019" وفقا للخبراء في الشركة بالشكل الخارجي الأنيق الذي تزينه أقراص العجلات المصنوعة من الكروم، والمصابيح المزودة بتقنيات "LED"، فضلا عن مصدات الصدمات الأمامية والخلفية والخطوط الأيروديناميكية الجانبية التي تضفي على السيارة طابع الرياضية والعصرية.

وفيما يتعلق بالنسخة الأساسية من هذه السيارة فقد أتت بمحرك توربيني بسعة 2 لتر وعزم 250 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مجالات.

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أما نسخة "ST" المعدلة، فجاءت بمحرك بـ 6 أسطوانات بسعة 2.7 لتر وعزم 315 حصانا، قادر على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 10 ثوان، فضلا عن علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مجالات.

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كما زود كل من النموذجين بـ 6 وسادات هوائية، وأنظمة تحكم بالسرعة والثبات ومنع الانزلاق على الطرقات، فضلا عن أحدث أنظمة الصوت والمولتيميديا، بالإضافة إلى شاشات حديثة تساعد السائق على رؤية الخرائط وأنظمة تحديد المواقع، وكاميرات تظهر صور الأماكن المخصصة لركن السيارة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر