كيا تطرح رباعية دفع في قمة الفخامة

أكدت مصادر مقربة من شركة كيا عزم عملاق صناعة السيارات طرح سيارة كبيرة رباعية الدفع في غاية الأناقة والعصرية.

وحول "Telluride" المنتظرة التي ستغير المفاهيم عند عشاق مركبات كيا رباعية الدفع، قال بيتر شراير كبير المصممين في كيا: "تلقت السيارة الضوء الأخضر من قبل الشركة والهيئات المعنية للمباشرة في إنتاجها بشكل تجاري لتطرح في الأسواق".

وأهم ما يميز هذه المركبة وفقا للمختصين هو شكلها المختلف عن جميع سيارات كيا وحجمها الكبير الذي يذكرنا نوعا ما بالسيارات الأمريكية الضخمة رباعية الدفع كسيارات فورد ودودج وغيرها.

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وفي الوقت الذي لم تدل فيه كيا بأي تصريحات رسمية حول مواصفات تلك السيارة الفنية والتقنية، أكدت عدة مصادر على أنها ستأتي بمحركات توربينية قوية بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 لتر وعزم 270 حصانا. ومحركات بـ 8 أسطوانات بعزم يزيد على 300 حصان.

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وتبعا للخبراء في كيا، فإن هذه السيارة ستطرح بشكل واسع في مختلف الأسواق العالمية كأمريكا وآسيا وأوروبا، حيث من المنظر أن تلقى رواجا كبيرا في أسواق أمريكا وروسيا وكندا وأستراليا بشكل خاص.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر