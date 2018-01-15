تويوتا تزيح الستار عن "وحش" رياضي جديد

استعرضت تويوتا خلال معرض طوكيو-2018 للسيارات سيارة سباق رياضية جبارة فائقة الأناقة.

وخلال حديثهم عن "GR Super Sport" الجديدة، قال الخبراء في تويوتا: "هذه السيارة التي أتت خلفا لسيارة TS050 Hybrid هي مركبة رياضية بامتياز، تصميمها الأنيق والمميز سيجعل منها سيارة سباق وسيارة للاستخدام اليومي لعشاق السيارات السريعة والفاخرة".

وفيما لم تدل تويوتا بأي تفاصيل دقيقة عن المواصفات الفنية والتقنية لهذه السيارة، إلا أن المعلومات تشير إلى أنها ستأتي بمحرك هجين بـ 6 أسطوانات قادر على توليد عزم 986 حصانا.

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ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق بشكل رسمي عام 2019، حيث يتوقع أن تصبح منافسا قويا لسيارات لامبورغيني وبنتلي ومرسيدس الرياضية، وذلك بفضل تقنياتها الحديثة وأنظمة التحكم بالقيادة والثبات على الطرقات، والتي ستخولها لتكون من أسرع السيارات وأقواها.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر