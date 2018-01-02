"ألفا روميو" تطرح أكبر سياراتها الكروس أوفر

أكدت مصادر في "ألفا روميو" الإيطالية أن الشركة تعمل على إنتاج سيارة كروس أوفر مميزة استعدادا لإطلاقها العام المقبل.

وحول هذه السيارة قالت مجلة Auto Express: "المركبة التي تعمل على إنتاجها ألفا روميو حاليا هي سيارة كروس أوفر هجينة متطورة، ستكون الأكبر من بين سياراتها الشخصية، ومن المتوقع أن تشكل منافسة قوية لسيارات Audi Q7 كونها ستأتي بنفس الحجم تقريبا ومواصفات منافسة".

أهم ما في هذه المركبة وفقا للتسريبات هو نظامها الهجين الذي يجمع بين المحركات الكهربائية والمحركات العاملة بالبنزين، إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي ستأتي فيها، ومن أهمها أنظمة التحكم بالقيادة والثبات على مختلف أنواع الطرق، إضافة لأنظمة القيادة الذاتية وأنظمة المولتيميديا والصوتيات التي تستجيب للأوامر الصوتية للمستخدم.

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أما فيما يتعلق بمحركات السيارة، فمن المنتظر أن تأتي بمنظومة هجينة تضم محركات بنزين توربينية بأربع أسطوانات وعزم 400 حصان، وأخرى أكثر قوة بـ 6 أسطوانات بسعات 2.6 و3 لتر وعزم 510 و600 حصان.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر