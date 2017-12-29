إنتاج سيارة "لادا بريورا" الروسية مهدد بالتوقف

تعتزم شركة "أوتوفاز" الروسية وقف إنتاج سيارة "لادا بريورا" (Lada Priora).

وجاء على موقع "أوتو" الإلكتروني الروسي أن الشركة قد تسحب السيارة بحلول منتصف العام القادم من خط التجميع، فيما ستنتج خلال نصف السنة الثاني نحو 7 آلاف سيارة. ولم تنشر الشركة تأكيدا رسميا لهذا الخبر.

يذكر أن ناطقا باسم شركة "أوتوفاز" الروسية كان قد أعلن في الربيع الماضي في حديث أدلى به لمراسل وكالة "رامبلر" الروسية أن موديل "بريورا" سينتج ما دام الطلب عليه قائما.

إقرأ المزيد

وقد بيعت حسب إحصاءات عام 2016 في روسيا أكثر من17 ألف سيارة من طراز "لادا بريورا". بينما انخفض هذا المؤشر حسب إحصاءات مبيعات الأشهر الـ 11 لعام 2017، ولم تدخل السيارة في تصنيف الموديلات الـ 25 الأكثر مبيعا في روسيا.

كما أن أسعار هذا الموديل تنطلق من 400 ألف روبل (ما يعادل نحو 6.5 ألف دولار)، ما يجعله أرخص الموديلات في السوق الروسية.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف