تويوتا تعدل سيارات "Alphard" الفاخرة

نشرت شركة تويوتا اليابانية معلومات تفيد بأنها أجرت تعديلات جديدة على سيارات "Alphard" الفاخرة المخصصة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي تم تداولها مؤخرا يمكن ملاحظة أن "Alphard" اكتسبت مظهرا أنيقا بطابع يميزها بوضوح عن باقي سيارات الـ"ميني فان" المطروحة بالأسواق، فمقدمتها غريبة الشكل بخطوطها الانسيابية ومصابيح "LED" الأنيقة تضفي عليها طابع العصرية والفخامة.

وتلفت الانتباه أيضا التعديلات التي شملت المقصورة الداخلية والمقاعد التي أصبحت أوسع وأكثر راحة.

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أما المواصفات التقنية، فستزود السيارة بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات بسعة 3.5 لتر مصممة بشكل يجعلها أكثر اقتصادية من محركات "Alphard" السابقة، وفي الوقت نفسه قادرة على توليد عزم يصل إلى 300 حصان، وتتعامل مع علب السرعة الأوتوماتيكية المتطورة بـ 6 مجالات، ما يمكنها من زيادة سرعة السيارة بشكل ملحوظ مقارنة بسابقاتها.

وفي اليابان، ستطرح نسخة أخرى من هذه السيارات مزودة بمحرك توربيني 2.5 لتر بعزم 275 حصانا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر