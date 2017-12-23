مرسيدس هتلر للبيع في مزاد علني بأمريكا

تعرض للبيع في مزاد علني سيارة أدولف هتلر، من نوع مرسيدس بنز، في يناير المقبل، في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

ووصف موقع "Worldwide Auctioneers" السيارة بأنها أهم السيارات التاريخية في العالم والتي تعرض في مزاد علني.

Worldwide Auctioneers

وصنعت سيارة "Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen" بناء على طلب أدولف هتلر وسائقه الشخصي أريخ كاتمك. وزودت بمحرك سعته 7.7 لتر، يولد قوة 230 حصانا، يمكّنها من بلوغ سرعة 160 كيلومترا في الساعة، كما أضيف لها زجاج أمامي مدرع.

Worldwide Auctioneers

ودخلت السيارة مرآب الزعيم النازي، في أكتوبر عام 1939، لتستخدم كسيارة فاخرة لاستقبال الوفود الأجنبية والمشاركة في الاستعراضات العسكرية.

أوتوفيستي

واستخدمت السيارة لاستقبال الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني خلال زيارته الرسمية لميونيخ. كما ركبها أدولف هتلر عام 1940 في برلين، خلال استعراض الانتصار على فرنسا، ويوم 4 مايو عام 1941 في الاستعراض العسكري بمناسبة الانتصار على يوغوسلافيا واليونان.

وفي عام 1945 خدمت "770K Grosser" الفخمة في الشرطة العسكرية الأمريكية، ثم اشتراها أحد رجال الأعمال. وظلت المركبة تتنقل من مالك لآخر على مدى 70 عام.

المصدر: أوتوفيستي

يفغيني دياكونوف