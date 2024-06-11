محافظ نيجني نوفغورود: سيتم تجديد أسطول السيارات الحكومية الروسي بفضل سيارات "فولغا" الجديدة

أشار محافظ منطقة نيجني نوفغورود الروسية غليب نيكيتين إلى أن سيارة "فولغا" الجديدة ستكون ذات أهمية لأسطول المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي حيث قال:" لن تكون سيارة "فولغا" الجديدة أقل كفاءة من "فولكس فاغن" و"سكودا" من حيث جودة التجميع".

وأضاف:" من المهم أنه تم الحفاظ على جميع معدات الإنتاج التي تسمح بتوفير العمليات التكنولوجية المختلفة على أعلى مستوى، ما سنستفيد منه بالطبع في أثناء تنفيذ هذا المشروع. وسيعني للسكان المحليين والمستهلكين المحتملين للمنتجات أن السيارات التي ستطلق سيتم إنتاجها بنفس مستوى الجودة مثل "فولكس فاغن" و"سكودا" وستكون هناك نفس العمليات التكنولوجية".

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وقال المحافظ :"في الواقع، لا نعرف الآن شيئا عن سعر السيارة المستقبلية ولا نعرف خصائصها النهائية، ولكن ما يمكن أن أعرفه الآن بالتأكيد هو أن السيارة ستكون مثيرة للاهتمام للغاية، وخاصة بالنسبة لأسطول السيارات الحكومي".

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن سيارة سيدان Volga C40 ستكون أول نموذج يتم إنتاجه من قبل شركة" إنتاج السيارات الخفيفة" الروسية. وبشكل عام سيتم تقديم أسرة السيارات في ثلاث فئات، وهي فولغا C40 من فئة D سيدان، "فولغا "K30 " من فئة C كروس، "فولغا K40 " من فئة D كروس.

ومن المخطط أن يبدأ إنتاج السيارات عام 2024، واعتبارا من عام 2025 سيبدأ الإنتاج على دفعات بالدورة الكاملة.

المصدر: تاس