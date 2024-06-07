روسيا تضخ استثمارات لإنتاج السيارة الكهربائية "آتوم" (فيديو)

أعلنت مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية عن استثمار قدره 2 مليار روبل في إنتاج السيارة الكهربائية الروسية "آتوم".

قالت المؤسسة إن عملية تصنيع السيارة تتم بناء على منصة وطنية للسيارات الكهربائية بدعم من اللاعبين الرائدين في صناعتي السيارات وتكنولوجيا المعلومات الروسيتين.

وتقدمت المؤسسة بهذا الإعلان على هامش منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وقالت إن كل العناصر التكنولوجية سيتم تطويرها وتصنيعها في روسيا. وتولت شركة "كاما" تحقيق المشروع بدعم من الشركات التكنولوجية، بما فيها شركة "كاماز" الروسية. ويجمع المشروع اليوم ما يزيد عن 1000 متخصص من أصحاب الخبرة في كبرى الشركات الروسية والدولية.

وتتمتع سيارة "أتوم" ببعض أفضل الخصائص الوظيفية في فئتها، وهي مجهزة بعدد من التقنيات المستخدمة في الفئة المتميزة، بما في ذلك شاشة عرض الواقع المعزز مع الإسقاط على الزجاج الأمامي، والوصول عن بعد وتشغيل السيارة الكهربائية من الهاتف والمواقف الأوتوماتيكية ونظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS).

وحتى في مرحلة التطوير، أثارت "آتوم" اهتماما كبيرا بين الأفراد والشركات بما فيها شركات سيارات الأجرة، وقطاعي إيجار السيارات ونقل البضائع. وقد تلقت الشركة أكثر من 105000 طلب مسبق للسيارة الكهربائية، وهو ما يزيد بمقدار 7 أضعاف عن حجم مبيعات السيارات الكهربائية في روسيا عام 2023.

rg.ru

وقال كيريل دميترييف المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار المباشر الروسية: "يتم تنفيذ مشروع "آتوم" باستخدام مجموعة من الابتكارات الهندسية والبرمجيات والتكنولوجيات مع الأخذ في الحسبان خصائص أفضل النماذج في السوق. ومن المزايا المهمة للمشروع الدرجة العالية من توطين المكونات الرئيسية، مما يخلق مقدمات إيجابية للتعاون مع الشركات والصناعات الأخرى ويحفز تطوير البنية التحتية اللازمة للشحن والخدمات".

وقال إيغور بوفارازدنيوك مدير عام شركة KAMA JSC:" إن "آتوم" علامة تجارية روسية تصنع أداة كهربائية للبيئة الحضرية الجديدة مع الأخذ في الحسبان أحدث التقنيات، ونحن واثقون أنها ستكون مطلوبة خارج روسيا".

المصدر: مؤسسة الاستثمار المباشر الروسية