الكشف عن موعد إطلاق سيارة كروس روسية جديدة

أعلن رئيس شركة "أوتوفاز" الروسية ماكسيم سوكولوف أن سيارة كروس Lada B-Cross القائمة على منصة Lada Vesta سيتم إطلاقها بحلول عام 2026.

وجاء ذلك على لسانه في مراسم إطلاق الإنتاج الصناعي المتسلسل لسيارة Lada Largus والتي أقيمت في مصنع "لادا إيجيفسك" في مدينة إيجيفسك الروسية.

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وقال سوكولوف إنه سيتم إطلاق Lada B-Cross على منصة موحدة مع Lada Vesta في عام 2026. وكان مكسيم سوكولوف قد صرح في وقت سابق أن شركة "أوتوفاز" الروسية قامت بتطوير تصميم السيارة وبدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمناقصة للموردين، وتعمل الآن على توطين قاعدة المكونات اللازمة للإنتاج المتسلسل المنتظم للسيارة في روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية لشركة "أوتوفاز":" على الرغم من السمات المشتركة بين منصتي B-Cross وLada Vesta، فإن النموذج الجديد سيخضع لتحديث واسع النطاق، لذلك وصف سوكولوف السيارة بأنها "جديدة تقريبا".

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في مارس الماضي ببدء اختبارات سيارة Lada B-Cross.

المصدر: روسيسكايا غازيتا