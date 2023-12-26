الصين.. بطارية مطورة تشغّل سيارة كهربائية مسافة 1000 كيلومتر بشحنة واحدة!

ابتكرت شركة مختصة بتصنيع السيارات الكهربائية في الصين، بطارية جديدة قادرة على تشغيل السيارة لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر بشحنة واحدة.

وتزعم شركة Nio ومقرها شنغهاي، أن بطارية الجيل التالي ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم في أبريل 2024.

وقاد ويليام لي، الرئيس التنفيذي لشركة Nio، السيارة ET7 الكهربائية لمسافة 1044 كيلومترا (649 ميلا) خلال بث مباشر مدته 14 ساعة، والذي شهد انتقال السيارة من مقاطعة تشجيانغ إلى مقاطعة فوجيان يوم الأحد الماضي، بمتوسط سرعة 84 كم/ساعة. وبحسب ما ورد، فقد شهد اختبار منفصل للبطارية الخارقة أنها تغطي 1145 كيلومترا.

إقرأ المزيد

وكتب لي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo: "إن إكمال تحدي التحمل هذا يثبت قوة المنتج لمجموعة بطاريات التحمل بقدرة 150 كيلوواط في الساعة".

وتتبع Nio نهجا غير تقليدي في شحن المركبات، حيث تفضل نظام تبديل البطارية بدلا من توصيل السيارة بمنفذ وانتظار إعادة شحن البطارية.

وتعني الآلية الفريدة المدمجة في السيارة أنه يمكن استبدال البطارية الفارغة ببطارية مشحونة بالكامل في أقل من ثلاث دقائق، وهو ما يعادل تقريبا الوقت الذي تستغرقه إعادة تعبئة مركبة تعمل بالوقود.

ويمكن للعملاء شراء سيارة بدون بطارية، ثم دفع رسوم اشتراك شهرية لاستخدام بطاريات Nio.

وقال شين ليهون، رئيس Nio، إن شراء البطارية الجديدة بالكامل سيكلف 298000 يوان (42000 دولار) – أي ما يعادل تقريبا سعر Tesla Model 3.

المصدر: إندبندنت