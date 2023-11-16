"سباق" بين سيارتي بايدن وشي جين بينغ.. أيهما الأفضل برأيك؟

أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن إعجابه بسيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ الذي زار سان فرانسيسكو لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وخلال وداع نظيره الصيني بعد اجتماع مطوّل، لفتت انتباه بايدن سيارة شي جين بينغ وقال له:"يا لها من سيارة جميلة!.. تبدو مثل سيارة الكاديلاك التي لدينا هناك"، ليرد الأخير عليه ويقول:"هذه سيارتي Hongqi المصنوعة في الصين، ترافقني في جميع جولاتي العالمية، هل تعرف ماذا يسمونها؟!، يلقبونها بالوحش".

ظهرت سيارة "Hongqi N701" لأول مرة عام 2022، ولا توجد الكثير من المعلومات حول خصائصها الفنية والتقنية بعد، لكن من المعروف أن الشركة المصنعة ستطلق منها 50 نسخة مصفحة فقط.

يبلغ طول هذه السيارة 6 أمتار، وعرضها متران تقريبا، ومجهزة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لأربعة ركاب، وتشير التسريبات إلى أنها مزودة بمحرك V6 بعزم 283 حصانا من تطوير شركة FAW الصينية، ويعمل هذا المحرك مع محرك كهربائي لتوليد عزم كليّ يعادل 462 حصانا.

أما سيارة (Cadillac One) التي يركبها الرئيس الأمريكي فتعتبر من أكثر السيارات أمانا في العالم، إذ حصلت على هيكل مصفح بطبقات سميكة من المعدن ونوافذ مجهزة بزجاج مضاد للرصاص، ويبلغ طول هذه السيارة 5.5 م تقريبا وعرضها نحو 170 سم، أما وزنها فيبلغ 9 أطنان تقريبا.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه السيارة تؤمن لركابها الحماية من مختلف الأعيرة النارية ومن انفجارات القنابل، فضلا عن أنها مزودة بأجهزة لتوليد الأوكسجين.

المصدر: وكالات