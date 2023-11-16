تعرّف على Camry الجديدة كليا من تويوتا! (فيديو)

كشفت تويوتا عن سيارة Camry الجديدة كليا، والتي لفتت أنظار معجبيها بالتصميم المميز والتقنيات التي حصلت عليها.

تختلف السيارة الجديدة من حيث التصميم بشكل كبير عن سيارات Camry السابقة، إذ حصلت على مظهر رياضي بفضل الشبك الكبير لغطاء المبرد على واجهتها الأمامية، وزوّدت بفتحات هواء مميزة الشكل، وعجلات عريضة، وتغيّر فيها تصميم المصابيح وممتصات الصدمات كليّا.

وحصلت المركبة على هيكل انسيابي، وفتحة سقف بانورامية مجهزة بزجاج متحرك، وثبت على صندوقها الخلفي جناح هوائي صغير، أما عجلاتها فأتت بمقاس 19 إنشا.

وتختلف داخلية هذه السيارة وفقا للنموذج الذي ستطرح فيه، فواجهات القيادة في نموذجي LE وSE حصلت على شاشة للوحة العدادات بمقاس 7 بوصات وشاشة لمس بمقاس 8 بوصات، أما نماذج XLE وXSE فحصلت واجهاتها على شاشات بمقاس 12.3 بوصة.

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وتأتي هذه السيارات بالعديد من ميزات الأمان مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم بالفرملة في الحالات الطارئة، كما جهّزت بتقنيات Toyota Safety Sense 3.0، وميزة تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.

وستطرح هذه المركبات، ربيع العام القادم لدى وكلاء تويوتا، وستأتي بمنظومات هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهرباء تولد عزما يعادل 225 و232 حصانا.

المصدر: ixbit