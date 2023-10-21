شانجان تتحدى تسلا بمركبة متطورة تتحول إلى "بيك آب" بكبسة زر!

كشفت شركة شانجان الصينية عن مركبة كهربائية طورتها لتتحدى بها شاحنات Cybertruck التي أعلنت عنها تسلا سابقا.

وأكثر ما يشد الانتباه في السيارة الجديدة هو تصميمها الذي يجعلها تبدو كسيارة كروس أوفر، انسيابية، لكن يمكن تحويل هذه المركبة إلى سيارة بيك آب عصرية بكبسة زر، إذ يتحرك فيها زجاج السقف من الخلف ليكشف عن صندوق الأمتعة ويصبح الصندوق شبيها بصناديق سيارات البيك آب.

youtube/REC Anything

وحصلت هذه السيارة على تقنيات SDA التي تمكن المطورين من تحسين أنظمة القيادة الذاتية فيها وأنظمة الأمان والفرملة التلقائية.

والمميز في هذه المركبة هو واجهة القيادة التي خلت من الأزرار التقليدية، إذ استُعيض عن الأزرار بشاشة لمس كبيرة مثبتة في منتصف الواجهة، كما جهّز سقف السيارة من الأمام بشاشة إضافية متحركة يمكن استعمالها للتحكم بتقنيات المركبة أو مشاهدة الفيديوهات والأفلام.

youtube/REC Anything

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ولم تكشف شانجان الكثير من التفاصيل عن مركبتها الجديدة، لكن المعلومات تشير إلى أنها ستطرح منها نموذجين، واحد مجهز بمحركات كهربائية بعزم 245 حصانا، والنموذج الثاني سيحصل على محركات كهربائية تولد عزما يعادل 408 أحصنة، وستطلق هذه السيارات على الأغلب عام 2024.

المصدر: moto1