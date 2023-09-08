معرض سيارات في موسكو يكشف عن حافلة سياحية صغيرة روسية الصنع

أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية في 5 سبتمبر بأن معرض Comtrans بموسكو كشف عن نموذج جديد من الحافلة السياحية الصغيرة على منصة سيارة "غازيل CITY".

وقالت إن الحافلة مجهزة بمحرك ديزل سعة 2.5 لتر يولد قوة 150 حصانا يقترن مع علبة السرعة الخماسية الميكانيكية لنقل الدفع إلى المحور الخلفي. والتعليق الخلفي للسيارة عبارة عن أجهزة هوائية. أما أبعاد الحافلة فهي 6620×2200×2860 ملم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3950 ملم. أما خلوص السيارة (المسافة بين قعرها وسطح الطريق) فيصل 145 ملم.

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وتم نصب صالون الحافلة على منصة منخفضة لسيارة "غازيل CITY"، وهو يتكون من الأنابيب المعدنية وألواح ديكور ومواد بلاستيكية زجاجية ومواد ألومينيوم مركبة. ومن مميزات الحالفة إضاءتها الناعمة ووجود مآخذ USB لشحن البطاريات وكراسي مريحة ومصابيح الضباب وكاميرا للمنظر الخلفي.

يذكر أن مصنع "غاز" الروسي كان قد كشف في معرض Comtrans في وقت سابق عن نموذج رباعي الدفع لسيارة فرجون "سوبول NN". ولا يختلف هذا النموذج عن نموذج خلفي الدفع بمواصفات تقنية فحسب بل وبمجموعة المعدات التي يمكن استخدامها أثناء السير في مناطق خالية من الطرق.

المصدر: إزفيستيا