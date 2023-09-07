KAMAZ الروسية تطور حافلات ركاب جديدة تعمل بوقود الهيدروجين

أعلنت شركة KAMAZ الروسية أنها تعمل على تطوير حافلات ركاب جديدة تعمل بوقود الهيدروجين الصديق للبيئة.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرغي كوغوجين:"ستطرح شركتنا العام القادم حافلات لنقل الركاب تعمل بالوقود الصديق للبيئة، هذه الحافلات ستسير بمكونات روسية الصنع بالكامل".

وأشار كوغوجين إلى أن العديد من الشركات الأوروبية التي كانت تتعاون مع المؤسسات الروسية في مجال تطوير الحافلات التي تعمل بالهيدروجين غادرت السوق الروسية عام 2022، لذا برزت الحاجة لتطوير حافلات صديقة للبيئة بقدرات محلية، وقامت KAMAZ بالتعاون مع الخبراء في موسكو بتطوير نماذج جديدة من هذه المركبات.

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وتعتبر KAMAZ من أكبر الشركات المصنعة للشاحنات ومركبات النقل الكبيرة في روسيا اليوم، وتنتج شاحنات يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 40 طنا، كما طوّرت هذه الشركة شاحنات تعمل بأنظمة القيادة الذاتية، وعام 2021 كشفت أيضا عن حافلة "KamAZ-6290" التي تعمل بوقود الهيدروجين الصديق للبيئة.

المصدر: فيستي