روسيا.. بدء إنتاج نموذج جديد ومميز من سيارات "موسكفيتش"

أعلن مصنع "موسكفيتش" للسيارات في موسكو بدء إنتاج واحدة من أجمل سيارات "السيدان" لأسواق روسيا وعدة دول أجنبية.

وتتميز سيارة "موسكفيتش-6" الجديدة بهيكل "سيدان" انسيابي يزينه الشكل الفريد للفتحات الهوائية والمصابيح المثبتة على واجهته الأمامية، فضلا عن تصميم الواجهة الخلفية للسيارة والتي حصل فيها صندوق الأمتعة على ميول يعطي المركبة طابعا رياضيا بعض الشيء.

وتأتي السيارة بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، عرضها 182 سم، وارتفاعها 149 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 277 سم، كما ستزود بعجلات بمقاس 17 و18 إنشا.

وحصلت السيارة على مقاعد مريحة مخصصة لـ5 ركاب ومجهزة بأنظمة تدفئة، وزوّدت بسقف بانورامي كبير، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات رؤية محيطية للهيكل، ونظام الدخول إلى المركبة بدون مفتاح.

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وجهّزت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.4 بوصة مثبتة بشكل طولي في منتصفها، ووضع قبالة السائق شاشة تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وستحصل "موسكفيتش-6" على علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات ونوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 136 حصانا، ومحرك TGDI توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 174 حصانا.

المصدر: moto1