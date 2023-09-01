منافس قوي لسيارات Camry يظهر في روسيا

أعلن وكلاء شركة Changan في موسكو أن شركتهم بدأت بطرح سيارات Lamore الجديدة في روسيا لتنافس سيارات Camry الشهيرة من تويتا.

وتتميز Lamore بتصميم عصري وأنيق وهيكل انسيابي صممت قبضات الأبواب فيه لتكون مخفية داخله وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، فضلا عن الأشكال الأنيقة والفريدة للمصابيح المثبتة على واجهتي الهيكل الأمامية والخلفية .

وجاءت المركبة بهيكل طوله 4 أمتار و77 سنتيمترا، عرضه 184 سم، ارتفاعه 144 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، كما جهّزت بعجلات أنيقة بمقاس 17 و18 إنشا، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 520 ليترا.

أما قمرتها فصمممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ زودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصل ركاب المقاعد الأمامية والخلفية فيها على توزيع ممتاز للهواء عبر أنظمة التكييف.

ومن الأشياء المميزة في هذه السيارة أيضا هي واجهة القيادة التي ثبت في منتصفها شاشة لمسية بمقاس 13.2 بوصة ووضعت الشاشة على محور دوار يجعلها تعمل بالوضع الأفقي أو العمودي.

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وحصلت السيارة على 6 وسادات أمان هوائية، ونظام ESP، وسقف بانورامي، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل نسخها التي ستطرح في روسيا على محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر بقوة 166 حصانا، وسيعمل هذا المحرك مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1