BAIC تتحدى فورد بسيارات بيك آب قوية ومتطورة

بدأت BAIC بالترويج لسيارات البيك آب الجديدة التي صممتها لتنافس سيارات F-150 الشهيرة من فورد.

وتأتي سيارات Foton Mars 9 الجديدة من BAIC بتصميم يوحي بالقوة والفخامة بنفس الوقت، إذ حصلت على واجهات أمامية عريضة مزينة بإطارات من الكروم، وجهّزت بعجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، وأحيط هيكلها بممتصات صدمات متينة مصنوعة من المعدن والفايبر.

وحصلت هذه المركبات على هياكل بطول 561 و579 سم، بعرض 200 سم، وارتفاع 188 سم، وزوّدت بمصابيح LED متطورة، اما صناديق نقل الاكتعة فيها فدعّمت لتكون قادرة على حمل أوزان تصل إلى 3.2 طن.

أما القمرة في هذه السيارات فجهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وزوّدت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية بمقاس 12.3 بوصة.

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وجهّزت Foton Mars 9 بست وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وونظام تثبيت السرعة التكيفي.

المصدر: moto1