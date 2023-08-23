 
مباشر

تصميم جديد لهيكل سيارة "فولغا"

عالم السيارات

تصميم جديد لهيكل سيارة
carsweek.ru
هيكل تصميمي لسيارة "فولغا" المستقبلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwsh

اقترح المصمم سابقاً في شركة "أوتوفاز" الروسية فاسيلي ماركين حلا تصميميا لهيكل سيارة "فولغا" الجديدة التي من شأنها أن تواصل تقاليد مصنع "غوركي" الروسي للسيارات.

تصميم جديد لهيكل سيارة
motor-ru.livejournal.com
صورة ارشيفية

وقد نشر المشروع التصميمي على قناة تليغرام "أوتوبوتوك" حيث قدم الرسام سيارة "فولغا" على شكلي ستيشن وسيدان. وقال المصمم إن التصميم الخارجي للسيارة  يقضي بتزويدها بمحرك احتراق داخلي، مشيرا إلى أنه قد استخدم في تصميمه بعض المكونات التصميمية التي كانت تميّز سيارة "فولغا" الكلاسيكية السوفيتية الصنع.

تصميم جديد لهيكل سيارة
news.myseldon.com
صورة ارشيفية

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أعلن في وقت سابق أن مصنع "غوركي قد يرفع النقاب في مطلع الصيف المقبل أول نموذج ينتج على دفعات للسيارة التي تحمل ماركة "فولغا" التجارية السوفيتية المشهورة، وأشار إلى أن إحدى شركات السيارات الصينية قد تصبح الجهة الشريكة تكنولوجيا للمشروع الجديد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب يسعى للهيمنة و"بريكس" توسع قدراتها