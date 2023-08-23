تصميم جديد لهيكل سيارة "فولغا"

اقترح المصمم سابقاً في شركة "أوتوفاز" الروسية فاسيلي ماركين حلا تصميميا لهيكل سيارة "فولغا" الجديدة التي من شأنها أن تواصل تقاليد مصنع "غوركي" الروسي للسيارات.

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وقد نشر المشروع التصميمي على قناة تليغرام "أوتوبوتوك" حيث قدم الرسام سيارة "فولغا" على شكلي ستيشن وسيدان. وقال المصمم إن التصميم الخارجي للسيارة يقضي بتزويدها بمحرك احتراق داخلي، مشيرا إلى أنه قد استخدم في تصميمه بعض المكونات التصميمية التي كانت تميّز سيارة "فولغا" الكلاسيكية السوفيتية الصنع.

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يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أعلن في وقت سابق أن مصنع "غوركي قد يرفع النقاب في مطلع الصيف المقبل أول نموذج ينتج على دفعات للسيارة التي تحمل ماركة "فولغا" التجارية السوفيتية المشهورة، وأشار إلى أن إحدى شركات السيارات الصينية قد تصبح الجهة الشريكة تكنولوجيا للمشروع الجديد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا