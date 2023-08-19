 
مباشر

تحفة يابانية أخرى تظهر في عالم السيارات العائلية المتطورة

عالم السيارات

تحفة يابانية أخرى تظهر في عالم السيارات العائلية المتطورة
youtube/Edmunds Cars
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvy7

كشفت Acura عن سيارة ADX التي صممتها لتكون سيارة عائلية مريحة وقوية بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل هاتشباك انسيابي بتصميم أنيق جدا، طوله 5 أمتار تقريبا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري عجلاته 309 سم.

تحفة يابانية أخرى تظهر في عالم السيارات العائلية المتطورة
youtube/REC Anything

وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 20 و22 إنشا، وأنظمة تعليق ممتازة، ونظام تحكم بالثبات يعتبر من بين الأفضل في العالم، وأنظمة رؤية محيطية للهيكل تعتمد على كاميرات عالية الدقة، كما زوّدت بحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وزوّدت هذه المركبة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية كبيرة مقترنة بأنظمة مولتيميديا متطورة، وحصلت القمرة على 18 مكبر صوت عالي الأداء.

إقرأ المزيد
Mahindra تزيح الستار عن سيارة بيك آب عصرية وقوية
Mahindra تزيح الستار عن سيارة بيك آب عصرية وقوية

وستحصل النسخ العادية من السيارة على محركات كهربائية تولد عزما يعادل 320 حصانا، اما نسخها الرياضية فتجهز بمحركات كهربائية تولد عزم 507 أحصنة.

المصدر: moto1

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا