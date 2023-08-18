Mahindra تزيح الستار عن سيارة بيك آب عصرية وقوية

كشفت شركة Mahindra الهندية عن سيارتها الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبييعات ممتازة بفضل تصميمها المميز وتقنياتها المتطورة.

وتظهر الفيديوهات التي انتشرت لهذه السيارة أن المصممين حرصوا على جعلها تبدو قوية وأضافوا عليها لمسات جمالية مميزة منها العوارض المعدنية الكبيرة الموجودة على السقف وفي صندوق الأمتعة الخلفي، والعناصر البرتقالية اللون التي تداخلت مع اللون الأسود بطريقة مميزة جدا في بعض أجزاء الهيكل الخارجية.

وتأتي هذه المركبة بطول 5 أمتار تقريبا، بعرض 1.9 م، وارتفاع 1.8 م، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 21 إنشا مخصصة لاجتياز الطرق الوعرة.

وحصلت هذه المركبة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وعلى نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الركن الآلي دون تدخل السائق، وعدة وضعيات قيادة تجعل حركتها سلسة على مختلف أنواع الطرق.

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وستطرحها Mahindra بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.2 ليتر وعزم 132 و175 حصانا، كما ستطلق منها نسخا تعمل بمحركات بنزين توربينية، وستعمل هذ المحركات مع علب سرعة يدوية بست سرعات وعلب سرعة أوتوماتيكية.

المصدر: moto1