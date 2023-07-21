شركة "أوتوفاز" الروسية تسحب 80000 سيارة لادا لتثبت فيها منظومة الإنذار بالطارئ

أعلنت شركة "أوتوفاز" الروسية أنها تسحب 80000 سيارة "لادا" تم بيعها سابقا لتثبت فيها منظومات "إيرا – غلوناس" للإنذار بالطوارئ.

وقد أفادت هيئة "روس ستاندارت" (المعايير الروسية) على موقعها الإلكتروني الرسمي بأنه سيتم السحب الطوعي لحوالي 80000 سيارة "لادا" ليست فيها وحدة تحكم في منظومة إنذار بخدمات الطوارئ من طراز "إيرا – غلوناس".

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ويشار إلى أن شركة "اوتوفاز" الروسية تسلمت على أساس التطوع 79548 سيارة من موديلات "لادا غرانتا"، " Legend" و" Travel " حيث سيتم تثبيت منظومة "إيرا – غلوناس".

وستجرى أعمال التركيب والتثبيت مجانا وعلى أساس تطوعي. ولا تتطلب العملية دفع أي ثمن مقابل تثبيت منظومة الإنذار بالطارئ.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "أوتوفاز" استأنفت إنتاج سيارات "لادا غرانتا" المزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS). ويتوقع أن يكشف العام المقبل عن نسخة جديدة من سيارة "لادا غرانتا". وسيتم تصنيع هذا الموديل على أساس منصة CMF-B التي تنتجها شركة "رينو" الفرنسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا