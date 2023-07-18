شركة "أوتوفاز" الروسية تستأنف إنتاج سيارات "لادا غرانتا" المزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق

أعلنت شركة "اوتوفاز" الروسية أنها تستأنف إنتاج سيارات "لادا غرانتا" المزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS).

وسيتم تثبيت نظام المكابح المانعة للانغلاق على جميع نماذج أسرة "غرانتا"، بدءا من الإصدار الكلاسيكي. وسيبدأ سعر التجزئة الموصى به لـ"غرانتا" مع ABS من 772.5 ألف روبل.

وكان رئيس الشركة، مكسيم سوكولوف ، قد صرح في وقت سابق أنه يخطط لاستئناف إنتاج "لادا غرانتا" المجهزة بنظام المكابح المانعة للانغلاق في صيف عام 2023.

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يذكر أن الحكومة الروسية قامت في مايو عام 2022 على خلفية مشاكل استيراد المكونات، بتبسيط شروط منح السيارة شهادة الاستخدام ، بما في ذلك التصريح بإنتاج السيارات من جميع الفئات البيئية من Euro 0 إلى Euro 5 وسمحت بعدم تثبيت نظام ABS.

وفي مايو الماضي اتخذت الحكومة قرارا بالعودة التدرجية إلى اللوائح التقنية في استخدام وصيانة السيارات وإلغاء التسهيلات تدريجيا لغاية 1 فبراير عام 2024. وحسب الحكومة، سيكون شرط تجهيز السيارات بنظام المكابح المانعة للانغلاق إلزاميا بعد ديسمبر المقبل. ومع ذلك، فإن فترة استيراد السيارات بدون زر ABS تم تمديدها لغاية 1 فبراير عام 2024.

المصدر: نوفوستي