الكشف عن واحدة من أجمل السيارات وأكثرها تطويرا

كشفت Chery عن مركبتها الجديدة التي تطورها لتكون واحدة من أبرز السيارات الرباعية الدفع من حيث الشكل والتقنيات.

وتأتي سيارة iCar 03 بهيكل كبير يوحي مظهره بالقوة والحداثة بنفس الوقت، ومزود بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكن المركبة من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

ولفتت المركبة أنظار الكثيرين بفضل التصميم المميز لواجهاتها والمصابيح المثبتة عليها، وتصميم قمرتها الداخلية إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن الأزرار بـ 3 شاشات: اثنتين قبالة السائق والراكب الأمامي، وشاشة لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة تقريبا.

ويبلغ طول هذه السيارة 4 أمتار و20 سم تقريبا، وعرضها 183 سم، وارتفاعها 170 سم، وصنع جسمها من الفولاذ والألومينيوم والفايبر المتين، كما جهّزت بسقف بانورامي يتصميم مميز جدا.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة ستحصل هذه المركبة على محركين كهربائيين يولدان عزما يعادل العزم الذي يولده محرك بنزين توربيني بسعة 2.5 ليتر، كما ستجهّز بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 21 ألف دولار.

المصدر: moto1