FAW تطرح إحدى أكبر وأفخم سياراتها في روسيا وبلدان أخرى

أعلن وكلاء شركة FAW أن علامة Bestune التابعة للشركة ستطرح إحدى أفضل سياراتها في روسيا وعدد من الأسواق العالمية الكبرى.

وتنافس سيارة Bestune T99 الجديدة مركبات Hyundai Santa و Kia Sorento من حيث الحجم والمواصفات إذ تأتي بهيكل طوله 4 أمتار و88 سنتيمترا، وعرضه 191 سم، ارتفاعه 168 سم، والمسافة بين محوري عجلاته 287 سم.

وتطرح هذه المركبة بثلاثة ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والفضي، وجهّزت نماذجها بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا، وسقوف بانورامية ومقاعد مريحة توفر شعورا مميزا بالراحة أثناء السفر.

وحصلت هذه السيارات على أنظمة إضاءة ممتازة تعمل بتقنيات LED الحديثة، وأنظمة مولتيميديا متطورة مدعومة بشاشات لمسية تمتد على كامل عرض واجهة القيادة، وزودت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة أمان تعتمد على حساسات تتعرف على الأجسام على الطرقات للتحكم التلقائي بالفرامل.

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وجهّزتها FAW بمقاعد جلدية فيها أنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة ESP، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات والمنعطفات.

وتأتي هذه المركبات بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 224 و218 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.6 ثانية.

المصدر: moto1