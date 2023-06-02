روسيا تستأنف إنتاج سيارات "فولغا" الأسطورية

أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس منتوروف أن روسيا قد تستأنف إنتاج سيارات "فولغا" الاسطورية بحلول عام 2024.

وحسب الوزير فإن شركة "غاز" في نيجني نوفغورود تستأنف إنتاج هذا الموديل للسيارات الروسية بمساهمة الشركاء التكنولوجيين. وهناك 4 شركات رشحتها شركة "غاز" لتلعب دور الشريك، وذلك بعد خروج شركة Volkswagen الألمانية من السوق الروسية.

أما مصنع Volkswagen في مدينة كالوغا الروسية فتخطط شركة Omoda S5 ، بصفتها فرعا من شركة Chery الصينية، إنتاج سيارات سيدان فيه.

Lada Vesta Signature

هذا وستكشف شركة "أوتوفاز" الروسية النقاب عن نموذج مطوّر لسيارة "لادا فيستا" في منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في 14 – 17 يوليو المقبل.

وأعادت وكالة "تاس" الروسية إلى الأذهان أن شركة "أوتوفاز" سبق لها أن اطلقت موديل Lada Vesta Signature الذي تميز بطوله الأكبر، مقارنة بإصدارات أخرى لـ"فيستا". لكن الشركة اكتفت آنذاك بإنتاج 4 نماذج فقط.

المصدر: إزفيستيا