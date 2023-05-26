"عملاق" آخر يظهر في روسيا لمنافسة سيارات فورد وتويوتا

أعلن وكلاء شركة Foton أن الشركة ستطرح سيارة بيك آب كبيرة في السوق الروسية لمنافسة مركبات فورد وتويوتا من نفس الفئة.

وتأتي سيارة Foton Tunland G7 الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات Tunland G7 التي ظهرت عام 2019، لكنها حصلت على تصميم أكثر عصرية ويوحي مظهره بالقوة.

وجاءت السيارة بطول 5 أمتار و34 سنتيمترا، وجهّزت بقمرة مزودة بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وصندوق خلفي يمكن نقل طن من الحمولة فيه.

وتتميز هذه المركبة بتصميمها الداخلي وخصوا تصميم عصا التحكم بوضعيات القيادة الموجودة فيها، وكذلك تصميم القمرة وواجهة القيادة، إذ حصلت الواجهة على شاشة لمسية بارزة من منتصفها، وأسفلها وضعت أزرار التحكم بالصوت وأنظمة التكييف بطريقة أنيقة جدا.

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وجهزت المركبة بنظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتعمل السيارة بمحرك توربوديزل بسعة 2.0 ليتر تم تطويره مع مؤسسة AVL النمساوية، ويأتي هذا المحرك بقوة 163 حصانا، ويعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية.

المصدر: moto1