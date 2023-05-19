"قاتلة تسلا" الجديدة تظهر في روسيا!

أعلنت Voyah عن بدء طرح سيارة Passion الجديدة في السوق الروسية، والتي صنّفت من بين أقوى المنافسات لسيارات تسلا الكهربائية.

وتعتبر سيارة Voyah Passion الجديدة من بين أكبر سيارات السيدان وأكثرها إراحة، فضلا عن حصولها على الكثير من الميزات المتطورة التي توفر أفضل معايير الرفاهية للسائق والركاب.

وتأتي السيارة بهيكل يزيد طوله عن 5 أمتار بقليل، عرضه 197 سم/ ارتفاعه 150 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 300 سم، وجهّزت بأنظمة تعليق هوائية ومخمدات تكيفية تجعل السفر فيها مريحا حتى على الطرق الوعرة.

وداخليا جهّزت المركبة بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية عملاقة تمتد على كامل عرضها، وأسفل هذه الشاشة ثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية بشكل أفقي ووضع بجانبها زرّ دوّار للتحكم بوضعيات القيادة.

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ورغم وزنها الذي يزيد عن طنين يمكن لهذه المركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.

وحصلت هذه السيارة على محركات كهربائية بعزم 510 أحصة، وبطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 483 و608 كلم بالشحنة الواحدة، كما تتوفر لهذه البطاريات شواحن سريعة تمكن من شحنها من 20% إلى 80% في غضون نصف ساعة تقريبا.

المصدر: moto1