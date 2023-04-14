إدارة الضرائب الروسية تنشر قائمة بالسيارات التي تخضع لضريبة الرفاهية

نشرت إدارة الضرائب الفيدرالية الروسية قائمة بـ449 موديلا للسيارات ستخضع لضريبة الرفاهية.

أدرجت إدارة الضرائب الفيدرالية 449 موديلا في قائمة السيارات الخاضعة لما يسمى بضريبة الرفاهية، مع الإشارة إلى موقع الإدارة على الإنترنت.

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من بينها 275 موديلا تبلغ قيمتها من 10 إلى 15 مليون روبل ، تم إصدارها منذ ما لا يزيد عن 10 أعوام ، و 174 موديلا أغلى من 15 مليونا ، لا يتجاوز عمرها 20 عاما. وتتضمن القائمة علامات تجارية مثل أودي ، أستون مارتن ، بي إم دبليو ، بنتلي ، فيراري ، جاكوار ، جيب ، لامبورغيني ، لاند روفر ، مازيراتي ، مرسيدس بنز ، بورش ، رولز رويس.

مثلما في العام الماضي، هناك علامة تجارية روسية واحدة فقط ، Aurus ، مدرجة في القائمة. ولكن إذا تم تمثيلها في وقت سابق بنموذج سينات واحد فقط ، فقد تمت إضافة أربعة أخرى إليها: ليموزين ، سينات أرمور ، سينات لونغ وسينات لونغ آرمورد.

بالإضافة إلى ذلك ، تخضع للضريبة الآن خمسة أطرزة من ماركة Genesis الكورية وخمسة أطرزة لكزس اليابانية واثنان من كاديلاك الأمريكية.

وذكّرت الدائرة أن ضريبة النقل على هذه السيارات تحسب مع الأخذ بعين الاعتبار عامل المضاعفة - بثلاثة أضعاف. في خريف العام المقبل ، سيتلقى أصحابها الإخطارات الضريبية ذات الصلة لعام 2023.

وفي نهاية هذا العام ، سيتعيّن على مالكي السيارات دفع ضريبة عام 2022. وتضمنت قائمة السيارات الفاخرة للعام الماضي 345 موديلا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا