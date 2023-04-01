Porsche تزيح الستار عن سيارتها الفاخرة الجديدة.. فيديو

نشرت Porsche صورا وفيديوهات عن سيارة Cayenne الجديدة التي صممت لتكون من بين أفضل المركبات الرباعية الدفع وأكثرها تطورا.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن السيارة حصلت على العديد من التعديلات بالنسبة للتصميم الخارجي، إذ اختلف فيها شكل شبك المبرد الأمامي والفتحات الهوائية، وأشكال ممتصات الصدمات، كما حصلت على مصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.

أما داخليا فاختلفت السيارة كليا عن مركبات Cayenne السابقة، وحصلت على واجهة قيادة عصرية فيها شاشة منحنية من دون حواف موضوعة قابلة السائق، وجهّزت الواجهة بلوحة تمتد على كامل عرضها عليها لمسية، أما المقود فجاء شبيها بذلك الموجود في سيارات Porsche 911 الجديدة، وزر التحكم بوضعيات الحركة انتقل ليصبح أسفل ويمين المقود.

وحصلت السيارة على أنظمة صوت جديدة، وتصميم مختلف للمقاعد والعناصر الداخلية، وزودت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما جهّزت بأنظمة مولتيميديا جديدة يمكن إدارتها لاسلكيا عبر الهواتف والأجهزة الذكية، ودعمتها Porsche بعدة أنظمة قيادة منها : Normal وOffroad وSport وSport Plus.

youtube/REC Anything

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وزودت المركبة بأنظمة أمان متطورة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفرة رؤية محيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر.

وستحصل السيارة على عدة أنواع من المحركات: محرك V6 بسعة 3.0 ليتر وعزم 354 حصانا، ومحرك V8 بسعة 4.0 ليتر وعزم 474 حصانا، أما نسخ Cayenne Turbo GT فستأتي بمحركات بعزم 660 حصانا.

المصدر: moto1