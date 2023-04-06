روسيا بدأت بتجميع سيارات BAIC الجديدة

بدأ مصنع "أفتوتور" في كالينينغراد الروسية بتجميع نماذج جديدة ومميزة من سيارات BAIC الصينية.

وأشار القائمون على المصنع إلى أن مصنعهم بدأ بإنتاج نموذجين جديدين من السيارات، لتدخل علامة BAIC الصينية إلى الأسواق المحلية لأول مرة رسميا، إذ ستباع هذه المركبات في روسيا تحت إشراف شركة "BAIC-RUS" الفرعية.

السيارة الأولى التي سيتم تجميعها في المصنع هي BAIC U5 Plus التي تنتمي لمركبات السيدان من فئة +C، وتأتي بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، بعرض 182 سم، وارتفاع 148 سم، ومسافة خلوص أرضي 155 ملم.

وستطرح هذه المركبة في الأسواق الروسية بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر بعزم 113 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية أو يدوية بخمس سرعات.

أما السيارة الثانية التي ستجمع في المصنع فهي سيارة BAIC X35، المعروفة في الصين باسم Beijing X3، والتي تعتبر منافسا قويا لسيارات Geely Coolray و Hyundai Creta.

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وتأتي هذه المركبة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و32 سنتيمترا، بعرض 183 سم، وارتفاع 164 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فتعادل 180 ملم.

وستحصل هذه السيارة في الأسواق الروسية على نوعين من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 116 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا.

المصدر: moto1