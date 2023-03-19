انطلاق مبيعات سيارة سيدان "Kaiyi E5" الصينية مجمعة في روسيا

بدأت مجموعة الشركات "أفتوسبيتس سنتر" الروسية في بيع سيارة سيدان الصينية Kaiyi E5 التي يتم تجميعها في مصنع "أفتودور" في كالينينغراد الروسية.

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وقال ناطق باسم شركة Kaiyi الصينية في مراسم افتتاح أول مركز لمبيعات الماركة الصينية إن الشركة تعتزم نهاية العام الجاري إطلاق مبيعات 3 موديلات من رباعيات الدفع، وقال مدير مبيعات ماركة Kaiyi في روسيا، جان دزيبو:" نشهد اليوم افتتاح أول مركز لمبيعات Kaiyi " ، وأضاف أن روسيا تعد الآن من أهم الأسواق الإستراتيجية للماركة ونخطط العام الجاري لإطلاق مبيعات 3 موديلات أخرى لرباعيات الدفع، كما نعوّل على تصميم سيارة كهربائية وتقديمها للسوق الروسية".

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يذكر أن سيدان Kaiyi E5 مزودة بمحرك تربو سعته 1.5 لتر ينتج قوة 147 حصانا وعزم الدوران فيه 210 نيوتن/متر. ويعمل المحرك مع علبة سرعة شبه أوتوماتيكية عديمة المراحل، وللسيارة دفع أمامي، وتم تكييفها مع المناخ الروسي البارد وضرورة تشغيل وظائف التدفئة، ويبلغ سعر أغلى نسخة منها نحو مليوني روبل.

يذكر أن مصنع "أوتودور" في كالينينغراد الروسية قد باشر نهاية يناير الماضي بالتجميع الصناعي لسيارة سيدان Kaiyi E5 الصينية، وأشارت الخدمة الصحفية للمصنع آنذاك إلى أنه يتوقع نهاية عام 2023 إطلاق 3 نماذج أخرى من الماركة الصينية.

المصدر: تاس