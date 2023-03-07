روسيا تعيد إنتاج نموذج مطور لسيارة "لادا فيستا"

استأنفت شركة "أوتوفاز" الروسية في 3 مارس الجاري الإنتاج الصناعي لسيارة "لادا فيستا" الروسية بعد توقف خط التجميع وخروج الإدارة السابقة من الشركة.

وقال ناطق باسم الشركة أن النموذج المطوّر لسيارة "لادا فيستا" كان جاهزا لإنتاجه على دفعات في فبراير الماضي، لكن انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسبب في قطع استيراد قطع الغيار وأدى إلى تغيير إدارة الشركة.

وكانت الإدارة الروسية الجديدة على مدار العام الماضي تحاول إطلاق دفعات محدودة من السيارة، لكنها افتقرت إلى كميات من قطع الغيار المستوردة، وقررت الإدارة الجديدة الآن استئناف الإنتاج على دفعات كبيرة، ويتوقع أن تبدأ مبيعات "لادا فيستا" الجديدة في أبريل المقبل.

أوتوفاز

وكانت سيارات "لادا فيستا" تباع سابقا مزوّدة بمحرك يولد قوة 106 أحصنة بسعة 1.6 لتر، وكذلك السيارات المزوّدة بمحرك يُنتج قوة 122 حصانا بسعة 1.8 لتر. وعلاوة على ذلك ظهرت فيما بعد نسخة رياضية بمحرك يولد قوة 145 حصانا ويعمل بالغاز الطبيعي.

أما الآن فعرضت "أوتوفاز" على المشترين محركا ثماني الصمامات ينتج قوة 90 حصانا بسعة 1.6 لترا، وهو معروف جيدا للجمهور، إذ أنه كان يستخدم في موديلات "لادا لارغوس". وبالطبع فإن تلك القوة غير كافية لسيارة "لادا فيستا"، إلا أن الشركة ليس لها خيار آخر بديل في المرحلة الإنتاجية الأولى. ويزوّد النموذج الجديد كذلك بعلبة السرعة الخماسية الميكانيكية التي تمت تجربتها عام 2015.

أوتوفاز

لكن إدارة الشركة تتعهد بأن تتحسن الأوضاع فيما بعد حيث ستحصل السيارة على محرك ذي 16 صماما ينتج قوة 106 أحصنة بسعة 1.6 لتر وسيتم تزويدها بعلبة السرعة الميكانيكية نفسها.

فيما يتعلق بعلبة السرعة الأوتوماتيكية فإنه يتم تطويرها الآن بالتعاون مع دولة صديقة لم يذكر اسمها رسميا. وفي حال نجاح المشروع ستزوّد السيارة بمحرك سعة 1.8 لتر.

وستحصل السيارة" حسب إدارة الشركة، على كل النماذج المعتادة، وبينها السيدان والستيشن وكذلك نسخة SW Cross (كروس).

وأعلنت إدارة الشركة أنها مستعدة لإنتاج أي كميات من "لادا فيستا" لإرضاء طلب المستهلكين، وذلك بعد خروج ماركات Volkswagen Polo, Skoda Rapid Hyundai Solaris من السوق الروسية. ويتوقع أن تنتج الشركة عام 2023 نحو 100.000 سيارة من طراز "لادا فيستا". وكما يتوقع أن يفوق سعرها مليوني روبل.

المصدر: أوتوفاز