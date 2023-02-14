خدمات "Yandex.Taxi" تصل إلى إفريقيا

أعلنت شركة Yandex الروسية أن خدمات سيارات الأجرة التي توفرها باتت متاحة في بلدين في إفريقيا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمات "Yandex.Taxi" باتت تتوفر في ناميبيا وموزمبيق تحت علامة Yango التجارية، وتتوفر هذه الخدمات حاليا لسكان عاصمتي البلدين.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن المعلومات حول عرض خدمات " Yandex.Taxi" في البلدين المذكورن باتت متوفرة على المواقع الرسمية للتواصل الاجتماعي التابعة لـ Yandex على الإنترنت.

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وتتوفر خدمات Yango التابعة لـ Yandex حاليا في العديد من دول العالم كالنرويج وإسرائيل وفنلندا وأذربيجان وبوليفيا وغانا، وفي سبتمبر الماضي اختبرت Yandex تلك الخدمات في دبي، وعام 2022 بدأت Yandex في بنشر خدمة Yango Delivery في بعض بلدان أمريكا اللاتينية كالمكسيك وتشيلي وبيرو.

وأوائل مارس المقبل من المتوقع أن تفتتح Yandex مكتبا رسميا لها في اسطنبول سيعمل موظفوه على توفير خدمات الشركة في الأسواق التركية.

المصدر: فيستي