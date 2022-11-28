مع تحديث هو الأكبر.. Yandex تمنح مستخدمي الإنترنت ميزات متطورة

أعلنت Yandex الروسية عن طرح تحديث جديد لمنصات البحث الخاصة بها عبر الإنترنت، وزودت المستفيدين من تلك المنصات بميزات متقدمة ومميزة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها Yandex فإن "نسخة Y2 للبحث عبر الإنترنت من خلال منصاتها تضمن لمستخدميها ميزات متطورة جدا، من أبرزها ميزة مشاهدة الفيديوهات بالدبلجة الفورية من عدة لغات مثل الروسية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

ومع تحديث " Y2" بات شريط البحث من Yandex يوفر للمستخدمين إمكانية البحث عن الأشياء عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن إمكانية البحث عن امور معينة باستخدام الصور.

ومن الأمور التي ركزت عليها Yandex أيضا في التحديث الجديد لمنصاتها هو ضمان المحتوى الآمن للأطفال الذين يستخدمون الإنترنت، إذ بات بإمكان الآباء إنشاء حسابات لأطفالهم عبر صفحة (ya.ru) وتطبيقات Yandex للأجهزة المحمولة، وهذه الحسابات ستكون مؤمنة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان عدم ظهور المحتوى غير المرغوب فيه للطفل.

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وحصلت صفحات البحث عبر Yandex على منظومات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، باتت تسهل على المستخدمين عملية البحث عن أشياء معينة مثل البحث عن المراكز الطبية أو مراكز التدريب المهني ومراكز التدريب الرقمي ، وعند البحث عن مراكز التدريب الرقمي على سبيل المثال باتت الصفحات تعرض ملفات للمستخدم تتضمن مواقع مراكز التدريب ومدة الدورات وتكلفتها ومعلومات أخرى حولها.

المصدر: وكالات روسية