شيفروليه تطرح نسخا معدّلة من سيارة Trailblazer الشهيرة

كشفت شيفروليه عن نماذجها الجديدة من سيارات Trailblazer التي طورتها لتكون من بين أفضل مركبات الكروس أوفر لهذا العام.

وتتميز السيارات الجديدة عن مركبات Trailblazer التي سبقتها بمظهر أكثر عصيرة، أذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية قليلا وأشكال ممتصات الصدمات، وأصبحت المصابيح الأماية فيها أضيق وتعمل بتقنيات LED، كما تغيّر شكل المصابيح الخلفية، وظهرت ألوان جديدة للهيكل الخارجي.

وداخليا باتت Trailblazer شبيهة بسيارات Trax الجديدة من شيفروليه، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة قبالة السائق بمقاس 8 بوصات، وشاشة لمسية في منتصف الواجهة بمقاس 11 بوصة.

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وحصلت السيارة على نظام مولتيميديا متطور، ومنافذ مختلفة لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، ونظام Chevy Safety Assist، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، ونظام التحكّم التكيفي بالسرعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية عالية الدقة.

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وبالرغم من أنها سيارة للطرق الوعرة فقد جعلتها شيفروليه اقتصادية في استهلاك الوقود، وزودتها بمحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 139 حصانا، ومحركات بسعة 1.3 ليتر وعزم 157 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات.

المصدر: moto1