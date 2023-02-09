قوية واقتصادية.. فولكس فاغن تعلن عن رباعية دفع جديدة

تتحضر فولكس فاغن لإطلاق رباعية دفع جديدة صممتها لتكون مركبة عصرية وقوية واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وتأتي سيارة Tharu الجديدة كنسخة معدّلة عن مركبات Teramont الشهيرة من فولكسفاغن، لكنها حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و45 سنتيمترا، وعلى واجهات أمامية أكثر تميزا وخصوصا من حيث تصميم المصابيح وخطوط الإضاءة العرضية الموجودة عليها.

وتختلف السيارة عن مركبات Tharu السابقة بشكل الواجهة الخلفية وتصميم فتحات العوادم التي تظهر منها، وتصميم أقراص العجلات، وتصميم شبك المبرد على مقدمتها.

وداخليا تختلف واجهة القيادة في هذه السيارة عن واجهات مركبات Tharu التي ظهرت منذ عامين، أذ تغيّر في الواجهة تصميم فتحات التكييف، وحصلت الواجهة على شاشة لمسية بارزة من منتصفها بمقاس 12 بوصة، يمكنها العمل مع شبكات الإنترنت، كما تغيّر شكل الموقود فيها، وتصميم أزرار التحكم بأنظمة التكييف.

youtube/REC Anything

إقرأ المزيد

وجهّزت السيارة بنظام للمحافظة على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 160 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 حصانا، وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1